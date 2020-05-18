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Власти Москвы отменили штраф за нарушение самоизоляции, выписанный парализованной женщине

Жалоба жительницы столицы была рассмотрена в приоритетном порядке.

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Фото © Facebook

Штраф, выписанный парализованной москвичке, профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение самоизоляции, аннулирован. Об этом сообщил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала, приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Главконтроль начал проверку по факту незаконного штрафа сразу после получения информации, жалоба женщины-инвалида была рассмотрена в приоритетном порядке.

Напомним, Ирина Карабулатова получила штраф за нарушение самоизоляции, поскольку не установила на старый телефон приложение "Социальный мониторинг" для отслеживания граждан на карантине. Делом парализованной россиянки занялась и прокуратура, будет проведена проверка.

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