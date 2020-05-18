Власти Москвы отменили штраф за нарушение самоизоляции, выписанный парализованной женщине

Штраф, выписанный парализованной москвичке, профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение самоизоляции, аннулирован. Об этом сообщил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

— С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала, — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Главконтроль начал проверку по факту незаконного штрафа сразу после получения информации, жалоба женщины-инвалида была рассмотрена в приоритетном порядке.