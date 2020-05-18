Росгвардия показала видео из квартиры москвича, открывшего стрельбу

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На сайте Росгвардии появились кадры операции, в ходе которой сотрудники СОБРа задержали устроившего стрельбу из окна московской квартиры 43-летнего Алексея Бурмистрова и его приятеля Ивана Гуляева.
Правоохранители изъяли у злоумышленника автомат и гильзы от патронов.
Напомним, стрельба на улице Малышева произошла сегодня вечером. Квартиру, из которой доносились выстрелы, бойцы СОБРа взяли штурмом. Лайф публиковал видео с места происшествия. Стрелял мужчина, предположительно, из охолощённого автомата Калашникова.