Росгвардия показала видео из квартиры москвича, открывшего стрельбу

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На сайте Росгвардии появились кадры операции, в ходе которой сотрудники СОБРа задержали устроившего стрельбу из окна московской квартиры 43-летнего Алексея Бурмистрова и его приятеля Ивана Гуляева.

Правоохранители изъяли у злоумышленника автомат и гильзы от патронов.