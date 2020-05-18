Лайф узнал личность стрелка, устроившего стрельбу из квартиры в Москве

В московской квартире, откуда ранее слышалась стрельба очередями, проживает целая семья. По информации Лайфа, жильё они снимают уже более шести лет. Однако на момент стрельбы там находились двое мужчин. По данным источника, ими оказались Иван Гуляев 1992 года рождения и сам стрелок — Алексей Бурмистров 1977 года рождения.