Лайф узнал личность стрелка, устроившего стрельбу из квартиры в Москве

В московской квартире, откуда ранее слышалась стрельба очередями, проживает целая семья. По информации Лайфа, жильё они снимают уже более шести лет. Однако на момент стрельбы там находились двое мужчин. По данным источника, ими оказались Иван Гуляев 1992 года рождения и сам стрелок — Алексей Бурмистров 1977 года рождения.
Одному из них при задержании понадобилась медицинская помощь, так как у него обнаружили рану ноги — предположительно, он порезался разбитым стеклом.
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Напомним, стрельба на улице Малышева произошла сегодня вечером. Квартиру, из которой доносились выстрелы, бойцы СОБРа взяли штурмом. Лайф публиковал видео с места происшествия. Стрелял мужчина, предположительно, из охолощённого автомата Калашникова.
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