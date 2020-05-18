Более двух миллионов детей получили соцвыплаты на фоне пандемии CoViD-19

Более двух миллионов семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет получили ежемесячные социальные выплаты с середины апреля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил заместитель главы Пенсионного фонда России Сергей Чирков.
Он добавил, что всего поступило больше трёх миллионов таких обращений, полученные заявления продолжают рассматриваться.
Лента новостей
Напомним, 20 марта президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет. Они полагаются тем семьям, у которых на одного человека приходится менее прожиточного минимума.