Более двух миллионов детей получили соцвыплаты на фоне пандемии CoViD-19

Более двух миллионов семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет получили ежемесячные социальные выплаты с середины апреля. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил заместитель главы Пенсионного фонда России Сергей Чирков.

Он добавил, что всего поступило больше трёх миллионов таких обращений, полученные заявления продолжают рассматриваться.