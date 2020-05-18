ВОЗ: В России снизилось число подростков с лишним весом

В России за последние годы снизилось число подростков, имеющих лишний вес или ожирение. Такие данные приводятся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья".

В рамках проекта специалисты собрали данные о детях 11, 13 и 15 лет за 2017–2018 год и сравнили с аналогичными показателями за 2013–2014 год. Всего в нём принял участие 227 441 респондент, в том числе 4300 российских школьников.

— Среди 11-летних девочек наблюдается снижение этого показателя с 19% до 14%, а среди 11-летних мальчиков — с 30% до 27%. Лишь в группе 15-летних девочек наблюдается небольшое повышение — с 8% до 12%, — сообщается в выводах по ситуации в России.

В рамках исследования эксперты также узнавали, как изменилось число подростков, считающих себя полными. Оказалось, что этот показатель незначительно изменился (с 18% до 23%) лишь среди мальчиков в возрасте 15 лет.

В Европе доля детей с лишним весом увеличилась, излишне полным себя считает каждый четвёртый ребёнок, особенно девочки. С проблемой ожирения сталкивается каждый пятый, поскольку значительная часть школьников не соблюдают рекомендации по правильному питанию, 2/3 не употребляют необходимые питательные вещества, но едят сладости и пьют напитки с высоким содержанием сахара.

Что же касается пищевых привычек российских подростков, чуть больше половины из них завтракают по будням. Употребление овощей и фруктов находится на уровне 2013–2014 года и незначительно возрастает. Эксперты связывают этот параметр с материальным положением семей.

Употребление сладких напитков среди российских детей низкое по сравнению с европейскими сверстниками и продолжает уменьшаться, за исключением ребят в возрасте 15 лет: у них наблюдается рост показателя на 1%.