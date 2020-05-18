Толпы на улицах и пляжах. Испания постепенно выходит из карантина — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Власти Испании начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в некоторых регионах страны уже открылись летние террасы кафе и ресторанов, а также магазины. Обрадованные люди наводнили улицы и пляжи. Лайф публикует видео, снятое в пробуждающейся Валенсии.

По словам источника Лайфа, многие жители города первым делом решили пройтись по магазинам. Из-за этого у входа в некоторые из них выстроились очереди. В целом улицы уже заметно оживились. Гуляющих на пляже тоже немало.

Как уточняет ТАСС, с 18 мая около 70% жителей Испании перевели на новый этап смягчения ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом. На первом этапе власти разрешили возобновить работу спортзалов, музеев, театров и церквей. Кроме того, открываются отели, однако зоны общего пользования и обеденные залы по-прежнему закрыты. Обязательным для всех остаётся ношение масок в общественном транспорте и сохранение дистанции. Выезжать за пределы своей провинции, навещать пожилых родственников и собираться компаниями больше десяти человек пока нельзя.

Несмотря на значительные послабления, карантин снимается не во всех регионах. Так, на территории Мадрида, Барселоны и части автономного сообщества Кастилия-Леон жёсткие ограничения действуют по-прежнему. Однако даже в этих регионах с 18 мая разрешается открывать торговые точки площадью не более 400 квадратных метров, религиозные центры и музеи, но заполнять их можно лишь на треть.

На время снятия мер также будет действовать режим повышенной готовности. Он продлится до 24 мая. На сегодняшний день в стране заражено более 231 тысячи человек. Из них 27 709 скончались, 149,5 тысячи вылечились.