Глава Минздрава Венесуэлы выразил благодарность России за помощь в борьбе с CoViD-19

Правительство Венесуэлы благодарно России, Китаю, Ирану, Кубе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за поддержку и помощь в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил глава Министерства здравоохранения страны Карлос Альварадо.

— Мы благодарим за основанную на солидарности поддержку со стороны ВОЗ, структур ООН, Китая, России, Кубы, Ирана и других международных организаций, — приводит его слова ТАСС.

Альварадо положительно оценил работу ВОЗ в условиях пандемии и добавил, что в настоящий момент в Венесуэле зафиксирован 541 пациент с CoViD-19. По его словам, стране пока удаётся сдерживать распространение коронавируса.

В ходе выступления он также раскритиковал Вашингтон из-за заморозки всех банковских счетов Венесуэлы в США, так как это "затруднило доступ к лекарствам".