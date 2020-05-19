Власти Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

Власти Саратовской области решили ужесточить действующие на фоне пандемии ограничения и вернули запрет на занятия спортом на улице и прогулки. Об этом в ходе заседания оперативного регионального штаба сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

— Мы ранее определяли [разрешение на] занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки — вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить, — приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, данная мера является вынужденной и связана с ростом числа заболевших коронавирусом в регионе. Запрет начинает действовать сразу.

Ограничения в Саратовской области были сняты 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции. На сегодняшний день в регионе зафиксирован 1871 случай инфицирования, за последние сутки было выявлено 117 пациентов с CoViD-19.