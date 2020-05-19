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В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с CoViD-19

Ранее сообщалось, что коэффициент распространения заболевания в стране упал до рекордно низкого значения.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может наладиться к июлю. Такое мнение в эфире передачи "Док ток" высказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то что мы с вами все выйдем — и надо постепенно выходить и освобождаться от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — заявила она.

По её словам, на сегодняшний день в стране зафиксирована тенденция на снижение числа заболевших, а в случае новых всплесков заражений они не будут пиковыми.

Ранее в Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ.

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