В Минздраве озвучили прогноз по ситуации с CoViD-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России может наладиться к июлю. Такое мнение в эфире передачи "Док ток" высказала главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
— Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то что мы с вами все выйдем — и надо постепенно выходить и освобождаться от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — заявила она.
По её словам, на сегодняшний день в стране зафиксирована тенденция на снижение числа заболевших, а в случае новых всплесков заражений они не будут пиковыми.
Ранее в Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ.