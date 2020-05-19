Воробьёв: Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизировалась

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Подмосковье стабилизировалась, в ближайшее время заболеваемость CoViD-19 должна пойти на спад, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

— Сейчас аккуратно говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас ― волна, поэтому чуть позже, — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, максимальное количество госпитализаций и выписок в регионе зафиксировали на прошедшей неделе.