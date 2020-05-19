ФИФА проведёт благотворительный матч для сбора средств на борьбу с CoViD-19

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) решил провести первый в своей истории благотворительный матч для сбора средств, которые будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте организации.

Президент футбольной федерации Джанни Инфантино выразил твёрдую уверенность в том, что ФИФА должна проявить солидарность и поддержать усилия в борьбе с пандемией.

— Мы обязуемся организовать это глобальное мероприятие по сбору средств, когда позволит ситуация со здоровьем, даже если это произойдёт только через несколько месяцев, — заявил он.

В организации уточнили, что дату проведения матча назовут позднее.