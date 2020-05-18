Вместо рукопожатий — пинки ногами. Как выкручивается Бундеслига из-за новых правил в футболе

Футбольные фанаты ликуют! После двухмесячного перерыва возобновился первый топ-чемпионат — немецкая Бундеслига. Правда, вернулся футбол с новыми правилами. Теперь запрещено выходить на поле с детьми, отмечать коллективно голы, пожимать руки и многое-многое другое. Давайте смотреть, как же это было!
26-й тур чемпионата Германии порадовал обилием голов. Как их отмечали? Например, игроки "Вольфсбурга" праздновали забитые мячи кулачками.
Бам! Идеальный удар головой 💥 https://t.co/xF7lY4zfRq #АугсбургВольфсбург pic.twitter.com/cZzrSYSEZ3— Матч ТВ (@MatchTV) May 17, 2020
Молодой талант дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд отмечал свой шикарный гол танцем с партнёрами по команде.
Первый мяч «Дортмунда» – чистый кайф. Пас пяткой от Брандта, идеальный прострел Азара и гол Холанда 💥 https://t.co/gzj6WWa9mC#БоруссияШальке pic.twitter.com/RCtRZ0iDUX— Матч ТВ (@MatchTV) May 16, 2020
Также "шмели" праздновали гол локтями.
Von der Atmosphäre her hätten wir uns ein anderes Spiel gewünscht. Vom Ergebnis nicht. 😁 #derbysieger @BVB 🙌 pic.twitter.com/ZZcQpv9CbN— Julian Brandt (@JulianBrandt) May 16, 2020
По новым правилам, нельзя пожимать руки. А что делать, когда тебе нужно подать руку главному тренеру? Игрок "Баварии" Томас Мюллер не придумал ничего лучше, чем просто пнуть ногой Ханс-Дитера Флика...
Когда рукопожатия под запретом 😂https://t.co/6Cegt1RCeC#унионбавария pic.twitter.com/XApSRiBPC7— Матч ТВ (@MatchTV) May 17, 2020
Самое главное — футбол теперь проходит без зрителей. Однако некоторые клубы трибуны всё-таки "заполнили", не нарушая запрет. Так, фанаты "Кёльна" разместили майки и шарфы на сиденьях.
Ihr seid nicht hier, aber ihr seid dabei! ❤⚪ #effzeh #KOEM05 pic.twitter.com/3kdWJB2HhS— 1. FC Köln (@fckoeln) May 17, 2020
А болельщики команды "Боруссия Мёнхенгладбах" разместили свои картонные копии на арене. Правда, домашнего матча ещё не было. Ждём, когда футболисты оценят такой творческий подход.
Фото ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH
Футболисты из Дортмунда не стали нарушать только одну традицию и подошли к пустой трибуне, поаплодировав им. Ну и что, что фанаты не на трибуне? Они всё равно мысленно с ними и смотрят матч дома.
📢 "DERBYSIEGER, DERBYSIEGER - HEY HEY!"— Borussia Dortmund (@BVB) May 17, 2020
Wir wünschen euch ein wunderschönen Sonntag, BORUSSEN! 💛 pic.twitter.com/l67Lcd3KwQ
Что ещё было непривычно? Пожалуй, главные тренеры в масках. И как только их указания слышали футболисты? Зато теперь телевизионщики и внимательные фанаты не смогут читать по губам.
Boss #Flick.— FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2020
🔴⚪ #FCUFCB | 0:2 | 86' pic.twitter.com/RI9yRSpNrI
Запасные игроки, следуя новым правилам, сидят с соблюдением дистанции.
Скриншот
И обязательно в масках.
Bank. #SocialDistancing— FC Bayern München (@FCBayern) May 17, 2020
🔴⚪ #FCUFCB | 0:1 | 60' pic.twitter.com/zkhJ3Td6ly
Интревью? Только на расстоянии!
Spaß gefunden ✔️ #BVBS04 #Derbysieger pic.twitter.com/QyZzCNdLaM— Borussia Dortmund (@BVB) May 16, 2020
По таким правилам в ближайшее время будет жить мировой футбол. Бундеслига подала хороший пример. Конечно, это непривычно и неудобно, но зато безопасно для здоровья.
Ждём возвращения и других топ-лиг!