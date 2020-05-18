Вместо рукопожатий — пинки ногами. Как выкручивается Бундеслига из-за новых правил в футболе

Футбольные фанаты ликуют! После двухмесячного перерыва возобновился первый топ-чемпионат — немецкая Бундеслига. Правда, вернулся футбол с новыми правилами. Теперь запрещено выходить на поле с детьми, отмечать коллективно голы, пожимать руки и многое-многое другое. Давайте смотреть, как же это было!

26-й тур чемпионата Германии порадовал обилием голов. Как их отмечали? Например, игроки "Вольфсбурга" праздновали забитые мячи кулачками.

Молодой талант дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд отмечал свой шикарный гол танцем с партнёрами по команде.

Первый мяч «Дортмунда» – чистый кайф. Пас пяткой от Брандта, идеальный прострел Азара и гол Холанда 💥 https://t.co/gzj6WWa9mC#БоруссияШальке pic.twitter.com/RCtRZ0iDUX — Матч ТВ (@MatchTV) May 16, 2020

Также "шмели" праздновали гол локтями.

Von der Atmosphäre her hätten wir uns ein anderes Spiel gewünscht. Vom Ergebnis nicht. 😁 #derbysieger @BVB 🙌 pic.twitter.com/ZZcQpv9CbN — Julian Brandt (@JulianBrandt) May 16, 2020

По новым правилам нельзя пожимать руки. А что делать, когда тебе нужно подать руку главному тренеру? Игрок "Баварии" Томас Мюллер не придумал ничего лучше, чем просто пнуть ногой Ханс-Дитера Флика...

Самое главное — футбол теперь проходит без зрителей. Однако некоторые клубы трибуны всё-таки "заполнили", не нарушая запрет. Так, фанаты "Кёльна" разместили майки и шарфы на сиденьях.

А болельщики команды "Боруссия Мёнхенгладбах" разместили свои картонные копии на арене. Правда, домашнего матча ещё не было. Ждём, когда футболисты оценят такой творческий подход.

Фото ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Футболисты из Дортмунда не стали нарушать только одну традицию и подошли к пустой трибуне, поаплодировав им. Ну и что, что фанаты не на трибуне? Они всё равно мысленно с ними и смотрят матч дома.

📢 "DERBYSIEGER, DERBYSIEGER - HEY HEY!"



Wir wünschen euch ein wunderschönen Sonntag, BORUSSEN! 💛 pic.twitter.com/l67Lcd3KwQ — Borussia Dortmund (@BVB) May 17, 2020

Что ещё было непривычно? Пожалуй, главные тренеры в масках. И как только их указания слышали футболисты? Зато теперь телевизионщики и внимательные фанаты не смогут читать по губам.

Запасные игроки, следуя новым правилам, сидят с соблюдением дистанции.

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И обязательно в масках.

Интревью? Только на расстоянии!

По таким правилам в ближайшее время будет жить мировой футбол. Бундеслига подала хороший пример. Конечно, это непривычно и неудобно, но зато безопасно для здоровья.