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Регион
Опубликовано 18 мая 2020, 16:30
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Вместо рукопожатий — пинки ногами. Как выкручивается Бундеслига из-за новых правил в футболе

Смотрите в нашем обзоре, как теперь живёт немецкий футбол.

Футбольные фанаты ликуют! После двухмесячного перерыва возобновился первый топ-чемпионат — немецкая Бундеслига. Правда, вернулся футбол с новыми правилами. Теперь запрещено выходить на поле с детьми, отмечать коллективно голы, пожимать руки и многое-многое другое. Давайте смотреть, как же это было!

Футбол по новым правилам. Что теперь нельзя делать игрокам на поле?
Футбол по новым правилам. Что теперь нельзя делать игрокам на поле?

26-й тур чемпионата Германии порадовал обилием голов. Как их отмечали? Например, игроки "Вольфсбурга" праздновали забитые мячи кулачками.

Молодой талант дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд отмечал свой шикарный гол танцем с партнёрами по команде.

Также "шмели" праздновали гол локтями.

По новым правилам нельзя пожимать руки. А что делать, когда тебе нужно подать руку главному тренеру? Игрок "Баварии" Томас Мюллер не придумал ничего лучше, чем просто пнуть ногой Ханс-Дитера Флика...

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Самое главное — футбол теперь проходит без зрителей. Однако некоторые клубы трибуны всё-таки "заполнили", не нарушая запрет. Так, фанаты "Кёльна" разместили майки и шарфы на сиденьях.

А болельщики команды "Боруссия Мёнхенгладбах" разместили свои картонные копии на арене. Правда, домашнего матча ещё не было. Ждём, когда футболисты оценят такой творческий подход.

Фото ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Фото ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Футболисты из Дортмунда не стали нарушать только одну традицию и подошли к пустой трибуне, поаплодировав им. Ну и что, что фанаты не на трибуне? Они всё равно мысленно с ними и смотрят матч дома.

Что ещё было непривычно? Пожалуй, главные тренеры в масках. И как только их указания слышали футболисты? Зато теперь телевизионщики и внимательные фанаты не смогут читать по губам.

Запасные игроки, следуя новым правилам, сидят с соблюдением дистанции.

Скриншот

Скриншот

И обязательно в масках.

Интревью? Только на расстоянии!

По таким правилам в ближайшее время будет жить мировой футбол. Бундеслига подала хороший пример. Конечно, это непривычно и неудобно, но зато безопасно для здоровья.

Ждём возвращения и других топ-лиг!

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Галина Глазко
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