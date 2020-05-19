Эксперт объяснил, как продлить гарантию на товары при самоизоляции

В ситуации, когда гарантия на товар заканчивается, сервисы не работают, а в стране действует режим самоизоляции, выйти из положения можно с помощью предусмотренных "гарантийных каникул". Об этом рассказал сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин.

Он отметил, что если гарантия на товар завершилась после объявленного периода нерабочих дней, то она должна быть продлена после их окончания.

— Права потребителя ущемлены быть не могут. Человек попал в обстоятельства, которые от него не зависят, и обязан выполнять требования органов власти. Требования закончатся, всё заработает, и все сроки будут восстанавливаться, — приводит слова Егармина радио Sputnik.