"Игнорирует права людей". Цукерберг раскритиковал китайскую модель регулирования Интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил против распространения в мире китайской модели регулирования Интернета, так как она игнорирует права людей. Своим мнением он поделился в ходе онлайн-дискуссии с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.

— Это действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространяется на другие страны, — приводит его слова издание Politico.

Цукерберг отметил, что при такой модели игнорируются права человека из-за того, что можно управлять всем обществом.

Он также высказал мнение, что западные демократии могут противопоставить Поднебесной имеющуюся у них "чёткую нормативную базу [регулирования интернет-пространства]". Глава Facebook также считает, что наиболее жизнеспособная из двух моделей определится в течение пяти-десяти лет.