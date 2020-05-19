Боевик рассказал о сотрудничестве военных США с террористами ИГИЛ в Сирии

Командир группы боевиков Ханнам Самир, он же Абу Хамзи, сбежавший из контролируемой американцами базы Эт-Танф" и перешедший на сторону правительственных войск Сирии, рассказал, что военные США активно сотрудничают с террористической группировкой ИГИЛ*.

— Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они пускали их, они и сейчас обучают их и работают с ними, — цитирует Абу Хамзи РИА "Новости".

По его словам, капитан Майк, который был инструктором сбежавшего боевика, "ничего не знает" об использовании террористов старшими американскими офицерами. Он умеет лишь использовать оружие и обучает, как обращаться с ним.

Кроме того, по словам Абу Хамзи, боевикам предоставляются от военных пикапы Toyota Land Cruiser. Такие автомобили получают только так называемые командиры-опорники, а сам командир должен сидеть на переднем пассажирском сиденье, сзади едет охрана.

В апреле группа боевиков, проходивших обучение в Эт-Танфе, захватила пикапы и сбежала с опорного пункта, сдавшись правительственным войскам.