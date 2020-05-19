Трамп поставил ВОЗ ультиматум и пригрозил окончательно лишить финансирования

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью пересмотреть финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отказаться от членства в ней, если та не выполнит ряд требований в течение 30 дней. Свои претензии американский лидер выразил в письме главе организации Тедросу Аданому Гебреисусу.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

В послании глава Белого дома сказал, что ВОЗ игнорировала достоверные сообщения о распространении вируса в Ухани в начале декабря 2019 года или даже раньше. К концу месяца организация, по его словам, знала о серьёзной проблеме общественного здравоохранения, о чём также сообщили тайваньские власти, но решила не делиться этой важной информацией с остальным миром, "возможно, по политическим причинам".

Президент добавил, что даже после объявления о вспышке CoViD-19 ВОЗ не удалось оказать давление на Китай для своевременного приёма команды международных медицинских экспертов.

— Ошибки, допущенные вами и вашей организацией в ответ на пандемию, обошлись миру чрезвычайно дорого, — заявил Трамп в заключительном параграфе письма.

Он подчеркнул, что в течение 30 дней Всемирная организация здравоохранения должна предоставить Соединённым Штатам полный отчёт о пандемии коронавируса и пересмотреть свою деятельность в сторону существенных улучшений. Президент отметил, что если это не будет сделано, то США навсегда откажутся от финансирования организации. Американский лидер добавил, что не может позволить своим налогоплательщикам содержать учреждение, которое действует не в интересах его страны.