Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая

Правительство России продлило больничные работающим пенсионерам от 65 лет и старше до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь нерабочий период. Средства придут в течение семи дней после оформления.
Выплаты рассчитываются по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, будут оплачены в 100%-м размере.
Ранее Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет.