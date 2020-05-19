НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Правительство продлило больничные работающим пенсионерам до 29 мая

Данная мера применяется к гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, не перешедшим на удалённую работу и не находящимся в отпуске.

181
Post cover

Фото © Pixabay

Правительство России продлило больничные работающим пенсионерам от 65 лет и старше до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Электронные больничные будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь нерабочий период. Средства придут в течение семи дней после оформления.

Выплаты рассчитываются по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, будут оплачены в 100%-м размере.

Ранее Владимир Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет.

Выбор редакции

Loading...