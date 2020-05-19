В Гидрометцентре рассказали, когда в европейскую часть России придёт потепление

Потепление в центре европейской части России ожидается в течение последних пяти дней мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Существует вероятность того, что в последнюю пятидневку мая температура повысится. Она приблизится к своей норме. Будет около 20 градусов, — приводит его слова ТАСС.

Синоптик уточнил, что более точные прогнозы появятся к концу недели, поскольку сейчас меняется центр антициклона. В зависимости от его расположения будет либо потепление, либо похолодание — смотря, в какой части окажется европейская часть страны.