Эксперт назвал главные критерии при выборе смартфона

При выборе нового смартфона покупатели обращают внимание на его современность и новизну, на скорость работы и зарядки, а также на качество камеры. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

— Скорость зависит прежде всего от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов, а также от того, каково качество приёма Wi-Fi и bluetooth в конкретной местности, — приводит его слова агентство "Прайм".

По словам эксперта, объём памяти, а также наличие различных опций уже неактуальны. Важны современные стандартны пользования, качества экрана, яркость и цветопередача. Тимофеев отметил, что покупателей также интересует скорость процессора и графика.