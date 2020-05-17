Специалист рассказал, как повысить качество работы смартфона

Через некоторое время после покупки смартфоны начинают хуже работать. Одна из главных причин — недостаток памяти из-за большого количества файлов. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Пётр Дзюба.
Эту проблему он рекомендует исправлять с помощью периодической чистки гаджета. По его словам, из памяти телефона следует удалять ненужные приложения, дублирующий друг друга софт, старые файлы, а также неудачные фото и видео.
При этом Дзюба подчеркнул, что сейчас существует огромное количество специальных программ, к помощи которых можно прибегнуть для чистки памяти смартфона.
— Если смартфон старый, можно отключить в настройках эффекты анимации, которые могут замедлять работу устройства. Можно скачать простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места, — добавил он.
В заключение он напомнил, что в телефонах есть функция принудительной перезагрузки, которая может устранить некоторые недочёты в работе. Также в некоторых случаях помогает вернуть былую производительность сброс до заводских настроек. Однако нужно помнить, что перед этим необходимо сделать резервную копию всех данных, чтобы была возможность их восстановить.
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