Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 19 мая жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и не более 13 градусов тепла.

— В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице — плюс 11–13, в Подмосковье — плюс 9–14 градусов, — приводит слова Тишковца РИА "Новости".

Он уточнил, что погода будет обусловлена тыловой частью уходящего на восток циклонического вихря, а температурный фон будет на шесть градусов ниже нормы.

Ночью в столице ожидается похолодание до трёх-пяти градусов тепла. Осадков не ожидается.