Облачная погода и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 19 мая жителей Москвы ожидает облачная погода с прояснениями и не более 13 градусов тепла.
— В Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице — плюс 11–13, в Подмосковье — плюс 9–14 градусов, — приводит слова Тишковца РИА "Новости".
Он уточнил, что погода будет обусловлена тыловой частью уходящего на восток циклонического вихря, а температурный фон будет на шесть градусов ниже нормы.
Ночью в столице ожидается похолодание до трёх-пяти градусов тепла. Осадков не ожидается.
Ветер северо-западный со скоростью 4–9 м/с с возможными местами порывами до 12 м/с. Атмосферное давление будет 744 миллиметра ртутного столба.