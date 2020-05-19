Эксперты назвали безопасные для здоровья пищевые добавки

Потребителям не стоит бояться разрешённых пищевых добавок, но к их употреблению нужно подходить взвешенно. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте "Роскачества".

Эксперты уточнили, что трёхзначный индекс Е, обозначающий добавку, говорит о том, что она была проверена на качество и безопасность. Он же есть у многих известных продуктов, к примеру яблочного пектина (Е440), лимонной кислоты (Е330) или аскорбиновой кислоты (Е300).

Кроме того, многие добавки используются при производстве для безопасности. Консервант нитрит натрия (Е250) добавляется при создании варёных, сырокопчёных и вяленых мясных продуктов, так как он выступает фиксатором окраски колбас, обладает антиокислительным и антибактериальным свойствами и защищает продукты от бактерий ботулизма.

Некоторые добавки — например бензойная кислота — предохраняют ягоды и сыр от порчи. Диоксид серы (Е220) используется для предотвращения размножения бактерий и грибов, а также тормозит ферментативное потемнение фруктов и овощей.

Среди разрешённых добавок есть пищевые красители (Е100–Е199), консерванты (Е200–Е299), антиоксиданты (Е300–Е399), стабилизаторы (Е400–Е499), эмульгаторы (Е500–Е599), усилители вкуса и аромата (Е600–Е699) и зарезервированные номера для другой информации (Е700–Е899).

— Любая из перечисленных добавок действительно может нанести вред здоровью, если употребить большое количество в чистом виде, но это противоречит здравому смыслу, — отметил заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Владимир Бессонов.

Однако "Роскачество" напомнило, что существуют и запрещённые добавки. К ним относятся красители: алканин (Е103), цитрусовый красный 2 (Е121), красный амарант (Е123), красный 2G (Е128) и консерванты: пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир (Е216), пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (Е217) и формальдегид (Е240). Запрещён их ввоз на территорию России, а также реализация содержащих эти добавки продуктов, так как они могут нанести вред организму.