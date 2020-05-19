"Роскачество" выяснило, насколько точны фитнес-браслеты

Директор департамента аналитики и проектного управления "Роскачества" Станислав Полубинский поделился данными исследований о точности показаний фитнес-браслетов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Он рассказал, что его коллеги собрали статистику и изучили функции контроля на разных моделях. Выяснилось, что лучше всего гаджеты справляются со своей работой при интенсивных нагрузках. С лёгкой нагрузкой они работают хуже: так, фитнес-браслеты порой засчитывают колебания запястья за шаг и показывают больше, чем реально пройдено за день.

Полубинский отметил, что даже самые лучшие модели имеют такую погрешность. Чтобы выяснить это, специалисты сравнивали показания при беге, ходьбе и домашних делах. Лучше всего фитнес-браслеты справились в первом случае, в то время как при повседневной активности точность показаний падала.

Эксперт также рассказал, что лишь один гаджет из десяти справился с подсчётом сердечного ритма и показал корректный результат. Точно оценить пройденное расстояние смогли лишь четыре прибора.

Перед покупкой гаджета он посоветовал изучить мнения и отзывы, определить требования, такие как функционал, ёмкость аккумулятора и другие. На цену, по его словам, ориентироваться не стоит, так как она не гарантирует качества.