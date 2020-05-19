СМИ: Две ракеты упали в районе "зелёной зоны" в Багдаде

Две ракеты упали в центре Багдада в "зелёной зоне", где находятся посольства и госучреждения. Об этом сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака в Твиттере.

— Две ракеты, запущенные из ЗРК "Катюша" (реактивные снаряды этого типа — Прим. Лайфа), упали в окрестностях "зеленой зоны", — уточняется в сообщении.

Патрули органов безопасности выясняют, откуда были запущены ракеты. В Твиттере появились фотографии обломка снаряда на земле, очевидцы утверждают, что он был найден в "зелёной зоне".

After targeting the Green Zone today, the Iraqi Prime Minister Al-Kazimi faces a very two difficult options, either prevent recurrence what happened today, or?!!!#Baghdad #Iraq#Corona #COVID19 pic.twitter.com/W07ixcy2fQ — Haider Ahmed (@HaiderAhmedHA) May 18, 2020