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СМИ: Две ракеты упали в районе "зелёной зоны" в Багдаде

В результате инцидента никто не пострадал.

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Фото © Twitter/ Haider Ahmed

Две ракеты упали в центре Багдада в "зелёной зоне", где находятся посольства и госучреждения. Об этом сообщила пресс-служба органов безопасности Ирака в Твиттере.

— Две ракеты, запущенные из ЗРК "Катюша" (реактивные снаряды этого типа — Прим. Лайфа), упали в окрестностях "зеленой зоны", — уточняется в сообщении.

Патрули органов безопасности выясняют, откуда были запущены ракеты. В Твиттере появились фотографии обломка снаряда на земле, очевидцы утверждают, что он был найден в "зелёной зоне".

Как сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на анонимный источник, одна из ракет упала на крышу здания, однако не нанесла существенных повреждений. Вторая приземлилась "непосредственно перед "зелёной зоной".

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