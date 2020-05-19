"Неужели новый?!" Прикованной к постели москвичке напомнили о штрафе за нарушение самоизоляции

Казалось бы, история со штрафом за нарушение самоизоляции, выписанным профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая более полугода прикована к постели, получила положительный финал. Инвалида освободили от уплаты денег. Но оказалось, что это не совсем так. Спустя несколько часов после заявлений об аннулировании штрафа система автоматически напомнила о необходимости его оплатить.