"Неужели новый?!" Прикованной к постели москвичке напомнили о штрафе за нарушение самоизоляции

Казалось бы, история со штрафом за нарушение самоизоляции, выписанным профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая более полугода прикована к постели, получила положительный финал. Инвалида освободили от уплаты денег. Но оказалось, что это не совсем так. Спустя несколько часов после заявлений об аннулировании штрафа система автоматически напомнила о необходимости его оплатить.
Фото © Facebook / Ирина Карабулатова
— Вечером пришло письмо от 18 мая: оплатить штраф. Вау! Неужели новый?! Тот же штраф. Ничто не аннулировано. Правая рука не ведает, что творит левая, — заявила Ирина.
Видео © Facebook / nvpankratova
Москвичка связывает очередное уведомление с работой приложения "Социальный мониторинг". Она считает, что программу нужно доработать.
Напомним, Ирина Карабулатова получила штраф за нарушение самоизоляции, поскольку не установила это приложение на свой телефон. Делом парализованной россиянки занялась и прокуратура, будет проведена проверка.