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"Неужели новый?!" Прикованной к постели москвичке напомнили о штрафе за нарушение самоизоляции

Ирина уверена, что скандал сведут к очередным извинениям, но нужно решить проблему с корнем — запретить приложение "Социальный мониторинг".

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Казалось бы, история со штрафом за нарушение самоизоляции, выписанным профессору РУДН Ирине Карабулатовой, которая более полугода прикована к постели, получила положительный финал. Инвалида освободили от уплаты денег. Но оказалось, что это не совсем так. Спустя несколько часов после заявлений об аннулировании штрафа система автоматически напомнила о необходимости его оплатить.

Фото © Facebook / Ирина Карабулатова

Вечером пришло письмо от 18 мая: оплатить штраф. Вау! Неужели новый?! Тот же штраф. Ничто не аннулировано. Правая рука не ведает, что творит левая, — заявила Ирина.

Видео © Facebook / nvpankratova

Москвичка связывает очередное уведомление с работой приложения "Социальный мониторинг". Она считает, что программу нужно доработать.

Напомним, Ирина Карабулатова получила штраф за нарушение самоизоляции, поскольку не установила это приложение на свой телефон. Делом парализованной россиянки занялась и прокуратура, будет проведена проверка.

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