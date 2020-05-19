НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

В Москве от коронавируса вылечилось ещё более 2,5 тысячи пациентов

Чтобы подтвердить отсутствие CoViD-19, каждому из них провели дополнительные тесты.

145
Post cover

Фото © Pixabay

В Москве общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала эпидемии превысило 31 тысячу, сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 2583 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 31 496, — уточнила она.

Чтобы подтвердить отсутствие CoViD-19, каждому из выздоровевших провели новые молекулярно-генетические тесты. При выписке пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, дали соответствующие рекомендации.

Ранее в Депздраве напомнили, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей и больных с хроническими заболеваниями. Однако исход в каждом конкретном случае зависит от организма. Тому пример две 101-летние москвички, которые успешно побороли CoViD-19, несмотря на сопутствующие недуги.

Выбор редакции

Loading...