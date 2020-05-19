За коронавирус в ответе. Смогут ли США наказать Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что "немного потерял вкус" к торговой сделке с Китаем, первая фаза которой была заключена в начале года. Во время беседы с журналистами перед вылетом в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде Трамп пояснил, что он пока не хочет разговаривать с председателем КНР Си Цзиньпином.

Публицист Борис Рожин полагает, что ключевым фактором, довлеющим над политикой Дональда Трампа, являются выборы в нынешнем году, в которых ему необходимо победить.

— Трамп очень нуждается в предвыборной поддержке чайного движения, оборонного комплекса, которые жизненно заинтересованы в холодной войне с Китаем. Поэтому риторика будет только усиливаться, в том числе за счёт эпидемии коронавируса, которая дала Трампу определённые аргументы. Стратегия у него старая — вытеснение китайцев с американского рынка, возвращение производств в США, пока, как видно, это получается весьма посредственно, — сказал эксперт.

Рожин отметил, что пока говорить о какой-либо консолидированной позиции США и сателлитов не приходится, так как у стран объективные экономические противоречия.

— Вряд ли можно рассчитывать на консолидацию всего Евросоюза. В Европе некоторые страны имеют весьма выгодные торговые отношения с Китаем, так что вряд ли они пойдут на осознанную блокаду китайских технологий. Может быть, это сделают отдельные страны Восточной Европы, которые сильно зависят от США, но не более. Тут надо вспомнить, что американцы даже Великобританию не смогли заставить отказаться от развёртывания систем 5G китайскими компаниями, несмотря на то что это решение стоило должности министру обороны Великобритании, — уточнил эксперт.

Публицист и техноблогер Руслан Карманов, проживающий в Гонконге, отметил, что агрессия США против Китая лишь сплачивает его изнутри. Даже те фирмы, которые не планировали зарубежную экспансию, теперь как по команде получили новую цель: "Мы должны вытеснить американские бренды и сделать продукцию лучше, чем у них".

— В ранее плотном "едином фронте стран Запада" ощутимый разлад, и если с Великобританией ещё, скорее всего, урегулировать как-то получится, то с ЕС в целом — нет. У США всё меньше возможностей влиять на ситуацию. Да и альтернатив у ЕС особо нет — осознанно отставать по технологиям, потому что "США запрещают и говорят, что вот-вот сами что-то подобное разработают, и тогда у них это надо будет втридорога купить", никто особо не собирается. Тем более Китай работает не с ЕС как таковым, а с отдельными странами, заключая адресные контракты на поставки оборудования. Попытки же надавить и решить ситуацию силой, например, централизованно, из Парижа, запретить всем странам Европы закупки конкретного оборудования приведут лишь к росту сепаратизма и так недовольной по многим фронтам — от кредитов до ситуации с беженцами — европейской восточной окраины, — отметил Карманов.

Также он добавил, что реально США уже проиграли технологическую гонку из-за специфической экономической системы, в рамках которой главным выгодоприобретателем стал не разработчик, а владелец патента.

— Благодаря плотному погружению в специфичную культуру "открытости", возводящей в культ подход "главное — не кто разработал технологии, а кто быстрее дал их списать другим, чтобы они как можно скорее выкинули на рынок продукт", в США наблюдается сверхупадок идей и творчества. Opensource-концепция противоположна креативности, нет смысла что-то разрабатывать, если в обществе плотно засел миф, что миллионы полупрозрачных учёных уже всё разрабатывают и вот-вот выложат в открытый доступ все наработки — достаточно будет просто списать. В итоге США со времён 1960-х, инженеров из Беркли и МИТа значительно деградировали и могут лишь имитировать хай-тек и развитие. Догнать Китай, где связка реального производства с НИОКР даёт возможность действительно совершенствовать инженерные навыки, и где социальные лифты действительно позволяют пройти путь от мастерового в цеху до руководителя производства (а не как в США, только если ты сын сенатора), у США сейчас просто нет никаких шансов, — заключил эксперт.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что сегодня американцам приходится действовать очень аккуратно, прежде всего они пытаются понять, какие действия они могут совершить, чтобы не получить формального повода для китайского ответа.

— Сегодня США отстают от Китая по целому ряду позиций. Нагляднее всего выглядит ситуация с медициной. США и Дональд Трамп не могут признать, что в таком количестве жертв виновато американское здравоохранение. Они попробовали обвинить в этом Китай, но это выглядит как неприкрытая агрессия, Китай может ответить. Ситуация с торговой сделкой — это очень удобный повод. Китай её объективно не выполняет по причине остановки мировой торговли из-за эпидемии коронавируса. Так, согласно сделке, китайцы должны были импортировать к концу 2020 года товаров на 200 миллиардов долларов, а к концу 2021 года — на 320 миллиардов. Сегодня это физически невозможно, весь импорт из США равняется примерно 60 миллиардам. И вот тут Дональд Трамп может сказать: "Ну раз Китай нарушает, то я возобновляю конфликт", — подчеркнул эксперт.