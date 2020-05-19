В правительстве рассказали, откуда работает переболевший коронавирусом премьер Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин выписан из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он уже работает в Доме Правительства. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
— Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме Правительства, — сказал Беляков.
По его словам, с утра Михаил Мишустин провёл совещание с коллегами в режиме видеоконференции. И теперь он готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, 30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина выявили коронавирус. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Глава кабмина проходил лечение в больнице, но постоянно находился на связи с коллегами. На последних этапах лечебного процесса он даже проводил заседание в формате видеоконференции. К полноценной работе Мишустин вернулся сегодня.