В правительстве рассказали, откуда работает переболевший коронавирусом премьер Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин выписан из больницы, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он уже работает в Доме Правительства. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

— Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме Правительства, — сказал Беляков.

По его словам, с утра Михаил Мишустин провёл совещание с коллегами в режиме видеоконференции. И теперь он готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным.