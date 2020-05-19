Путин назвал условия для единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин назвал условия для введения единого тарифа на транзит газа в Евразийском экономическом союзе, о котором периодически просят Белоруссия и Армения. Для этого требуется определённый уровень интеграции, которого в ЕАЭС ещё нет.

— Единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока ещё не достигнут. Мы с вами хорошо это знаем, — сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Путин также напомнил, что цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, с учётом затрат и инвестиций поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал. Это обычная мировая практика, подчеркнул президент РФ.