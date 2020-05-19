НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Путин принял участие в дистанционном саммите лидеров ЕАЭС

На встрече отмечено, что в условиях пандемии даже у сверхдержав не хватает сил сдерживать падение экономики.

83
Post cover

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Сегодня стартовал саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в онлайн-формате. Главным вопросом на повестке видеоконференции стали технические направления развития евразийской экономической интеграции. Открывал заседание президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Длительные карантины и самоизоляция населения отчётливо показали, что даже у сверхдержав нет запасов прочности, позволяющих в условиях закрытых границ и неработающих предприятий сколь-нибудь значительное время удерживать от спада национальные экономики, — отметил Лукашенко.

По мнению лидера Белоруссии, важно найти пути сохранения сельскохозяйственной отрасли и промышленности стран — членов ЕАЭС, при этом заботясь о здоровье граждан.

Ранее Лайф сообщал, что Александр Лукашенко в шестой раз подал документы для регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.

Авторы

Выбор редакции

Loading...