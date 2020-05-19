Чубайс — о роли нефти в российской экономике: Лошадь сдохла — надо слезть

Даже при самых оптимистичных прогнозах аналитиков в ближайшее время российская нефть будет стоить не выше 40 долларов за баррель при том, что бюджет страны рассчитан, исходя из стоимости в 42,5 доллара за баррель. Об этом заявил председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс.
Он отметил, что нефть является основой российской экономики, на которой всё держится, а кризис и обвал цен на чёрное золото в очередной раз доказали, что такую структуру пора менять. Чубайс считает, что если этого не сделать, то страна зайдёт в тупик.
— Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла — с неё надо слезать, — сказал Чубайс в интервью Forbes.
Он полагает, что для выхода из кризиса нужно сосредоточиться на развитии инновационной экономики.
Напомним, цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сокращении объёма добычи. В апреле страны ОПЕК+ пришли к новому соглашению, которое предполагает рекордное сокращение добычи чёрного золота — на 9,7 миллиона баррелей в сутки. После этого цены на нефть поползли вверх, но о восстановлении прежней цены в 60 долларов за баррель речи не идёт.