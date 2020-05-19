Переболевший коронавирусом премьер Михаил Мишустин вернулся к работе

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу другого документа — о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Таким образом, теперь переболевший коронавирусной инфекцией Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей в полной мере.

Напомним, 30 апреля стало известно, что у Михаила Мишустина выявили коронавирус. Владимир Путин пожелал ему скорейшего выздоровления и назначил и.о. премьера первого заместителя главы кабмина Андрея Белоусова. Глава кабмина проходил лечение в больнице, но постоянно находился на связи с коллегами. На последних этапах лечебного процесса он даже проводил заседание в формате видеоконференции.