МЧС направит в Дагестан специалистов и технику для масштабной дезинфекции

МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— В рамках поручения президента РФ Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, — отметили в МЧС.

19 мая автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. В работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники. Дезинфекция пройдёт в образовательных учреждениях, объектах социального обслуживания, зданиях и сооружениях транспортной инфраструктуры.

Накануне президент России Владимир Путин обратился к жителям республики со словами поддержки. Как отметил глава государства, в сложившейся ситуации он вспоминает свою встречу с великим поэтом, уроженцем Дагестана Расулом Гамзатовым в 2003 году. Тогда поэт заявил: "Главное для счастья и процветания Дагестана — это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций, чувство семьи".