Матвиенко назвала число заразившихся коронавирусом сенаторов

Пять сенаторов и часть сотрудников аппарата Совета Федерации заразились коронавирусной инфекцией, сообщила председатель верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

— Пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжёлых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе. Заболела также часть сотрудников аппарата СФ, — рассказала она в интервью "Интерфаксу".

Обстоятельства заражения разные — некоторые контактировали с родственниками, другие подхватили CoViD-19 от кого-то ещё, говорит Матвиенко. По её словам, большая часть больничных уже закрыта. Однако в Совфеде придерживаются мер предосторожности.

20 мая в верхней палате состоится пленарное заседание. Перед его началом всех сенаторов снова проверят на коронавирус, в зал будут допущены только парламентарии с отрицательным результатом.