В России из-за пандемии коронавируса приостановили плановую вакцинацию

В России приостановили плановую вакцинацию населения в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

— В связи с тем что идёт эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определённым воздействием на иммунную систему человека, — объяснил Гриднев.

По его словам, сейчас вирусы оказались на первом месте по угрозам для здоровья человека. Гриднев отметил, что важнейшим компонентом профилактики коронавируса будет вакцина, которая сейчас разрабатывается. С учётом нового препарата будет составляться календарь прививок. <br/>