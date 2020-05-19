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В России из-за пандемии коронавируса приостановили плановую вакцинацию

Календарь прививок будет составляться после разработки вакцины против CoViD-19.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В России приостановили плановую вакцинацию населения в рамках национального календаря прививок в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

В связи с тем что идёт эпидемия коронавируса и идёт достаточно большая нагрузка на иммунитет, то на этот период принято решение приостановить прививочный календарь, так как все прививки являются определённым воздействием на иммунную систему человека, — объяснил Гриднев.

По его словам, сейчас вирусы оказались на первом месте по угрозам для здоровья человека. Гриднев отметил, что важнейшим компонентом профилактики коронавируса будет вакцина, которая сейчас разрабатывается. С учётом нового препарата будет составляться календарь прививок.

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Ранее американская биотехнологическая компания Moderna успешно протестировала на добровольцах прототип вакцины от CoViD-19. В России подобный препарат может появиться уже в августе этого года.

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