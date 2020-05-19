Отказ шведских властей от карантина ради экономики признали бесполезным

Отказ от жёстких карантинных мер не привёл к ощутимым результатам в экономике Швеции вопреки ожиданиям властей страны. Об этом сообщает Financial Times.

В отличие от других Скандинавских стран, Швеция вводила ограничения по коронавирусу на уровне рекомендаций, за нарушения не наказывали на законодательном уровне. Так власти хотели поддержать экономику страны. Но, как отметил главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман, Швеция может пострадать не меньше, чем остальные европейские страны.

Согласно прогнозам аналитиков, ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на семь-десять процентов. Для страны это катастрофическая цифра.

Единственное преимущество от отказа ограничительных мер — это то, что в Швеции не нужно будет запускать всё заново, так как в стране не останавливались экономические процессы.