Названы имена самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет

Названы имена 30 россиян, добившихся значительных успехов в различных сферах жизни: предпринимательство, финансы и инвестиции, управление, спорт, наука и технологии, искусство и музыка, мода, дизайн и другие. При этом важным критерием отбора являлся возраст участников рейтинга — им не должно быть больше 30 лет. Двумя другими критериями стали признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или мировом уровне. Список был составлен и опубликован в журнале Forbes.

В категорию "Спорт" вошли 16-летняя фигуристка Алёна Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов. Самыми успешными молодыми музыкантами названы певица Манижа, исполнитель Моргенштерн и Екатерина Кищук, выступавшая ранее в составе группы "Серебро".

Самыми перспективными в категории "Новые медиа" жюри назвало 28-летнего стендап-комика Нурлана Сабурова, соосновательниц телеграм-канала "Антиглянец" Юлию Пош и Татьяну Столяр, а также основателей паблика "Страдающее Средневековье" 26-летнего Юрия Сапрыкина и 27-летнего Константина Мефтахудинова.

Самыми перспективными молодыми россиянами в области искусства в 2020 году названы художница Екатерина Муромцева, актриса Василиса Перелыгина и композитор Соня Белоусова. Последняя отметилась созданием саундтрека к сериалу "Ведьмак". Лидерами в категории "Мода и дизайн" стали 21-летняя модель Алеся Кафельникова, дизайнеры Алиса Ушакова и Вероника Хан.

Создатель центра помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" Анна Ривина, директор СПИД.Центра Сергей Абдурахманов и 21-летний программист Иван Бакаидо, разработавший платформу бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики LINKa, названы самыми успешными молодыми гражданами России в области социальных практик.

А в категории "Наука и технологии" победителями стали гендиректор биомедицинской компании Oncobox Андрей Гаража, программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило и разработчик в компании МТС Виктор Кантор.

Перспективными молодыми предпринимателями жюри назвало 26-летних сооснователей медицинской компании BestDoctor Михаила Беляндинова и Марка Саневича, 27-летнего сооснователя сервиса "Кухня на районе" Кирилла Родина, а также сооснователя и программного директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова.

30-летний коммерческий директор "Яндекса" Дмитрий Качмар, гендиректор издания Sports.ru Марк Тен и исполнительный директор KAZ Minerals в России Георгий Фотин стали лидерами категории сферы управления. А победителями в категории "Финансы и инвестиции" названы руководитель управления анализа кредитных рисков "Тинькофф банка" Анна Казакова, инвестиционный директор фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов, а также инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.