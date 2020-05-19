В Кировской области вторые сутки ищут пропавшего без вести четырёхлетнего мальчика

В Кировской области вторые сутки ищут четырёхлетнего ребёнка. По данным Лайфа, мама оставила мальчика одного на два часа, а когда вернулась, в квартире уже никого не было. Сейчас на месте в деревне Якино работают волонтёры, полиция, Следственный комитет и МЧС.

Последний раз Матвея Лоскутова видели вечером 17 мая. Именно тогда его мама ушла к соседке, оставив ребёнка без присмотра. Когда по возвращении женщина не обнаружила мальчика, то не стала сообщать в полицию, а начала поиски сама. Позже подключились соседи, которые сообщили о пропаже отцу мальчика. Именно он вызвал полицию и экстренно завершил свою поездку в Москву, где был на заработках.

Семья ранее состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Дело в том, что помимо трёх сыновей у пары также была дочь, однако несколько лет назад она трагически погибла. По информации от источника Лайфа, мать периодически выпивает и ведёт себя странно. Приехавшие на место полицейские, следователи и волонтёры с трудом узнали, как выглядит пропавший мальчик, так как его фотографий не было ни дома, ни у матери в телефоне. СКР по факту исчезновения ребёнка начал доследственную проверку.

Ранее Лайф рассказывал про двух мальчиков на Чукотке, которые ушли гулять и не вернулись. Позже поисковый отряд нашёл их тела без признаков насильственной смерти в близости от дома. Следователи допускают, что дети могли задохнуться под слоем снега.