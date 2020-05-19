Поохотился с другом. На Сахалине главу района оштрафовали за браконьерство

На Сахалине главу Охинского района Сергея Гусева оштрафовали за нарушение правил охоты на уток. У него инспекторы нашли застреленных птиц больше, чем положено.

— На охоту я вышел с другом во время своего отпуска. 17 мая в районе залива Байкал в общедоступных охотничьих угодьях нас остановили инспекторы лесничества. Они проверили у нас разрешение на добычу пернатых и посчитали улов. У нас за три дня оказалось 19 селезней (при норме пять особей в день на человека). Это количество указано и в протоколе. Перестрел составил четыре штуки, — передаёт РИА "Новости" его слова.

При этом Гусев отметил, что те утки, которые были сверх нормы, — якобы подранки, которых оставили другие охотники, а он просто подобрал их. Но заверил, что штраф оплатит.

— Но штраф я оплачу, поскольку протокол об административном правонарушении составлен, а предписание необходимо выполнять, — заявил глава района.

Весеннюю охоту в Охинском районе разрешили с 15 по 24 мая. Норма добычи — две особи в день на одного охотника, селезней уток и самцов вальдшнепа с нормой добычи пять особей в день на одного охотника.