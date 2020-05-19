Синоптики обещают тёплый июнь в России

В Псковской, Смоленской, Брянской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке погода в июне ожидается в пределах климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Прохладный июнь может настигнуть Приморье и юг Сахалина. А вот в ЯНАО, ХМАО, Красноярском крае, Якутии, Магаданской области, Чукотке, Красноярском крае и Западной Сибири температура воздуха будет выше на пару градусов, чем обычно.

В Московской области и в столице начало июня будет в среднем держаться в районе +15,6 градуса, а ближе к концу месяца — теплее: от +20 и выше. Аналогичная ситуация ожидается в Ленинградской и Новгородской областях.

Воронеж, Липецк и Белгород настигнет жара. Дневная температура может превышать +32 градуса. В Самаре и Саратове — до +28. На Урале днём воздух будет прогреваться до +21...+26.