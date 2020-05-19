Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами
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По мнению журналистов, к середине 1980-х годов благодарность освободителям от фашизма в Восточной Германии являлась просто навязанным ритуалом.
Немецкий телеканал MDR показал сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР после Второй мировой войны. В материале под названием "Россия: поздняя любовь восточных немцев" журналисты заявили, что немцы считали находившихся в республике советских солдат оккупантами вплоть до их ухода.
Автор отмечает, что к середине 1980-х годов благодарность освободителям от фашизма в Восточной Германии редко была чем-то большим, чем просто навязанный ритуал, а германско-советская дружба поддерживалась лишь на формальном и обезличенном уровне.
— Русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их военные учения, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жёны офицеров, которые с утра скупали всё в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта, — говорится в материале.
При этом общая история создала между бывшим ГДР и нынешней Россией особые отношения. Историк из Университета Галле-Виттенберг Зильке Сатюков объясняет, что у восточных немцев и граждан бывшего СССР есть множество сходств и общих воспоминаний. Именно в силу этой исторической памяти сейчас восточные немцы выступают за улучшение отношений с Россией.
После Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны: советскую, американскую, британскую и французскую. В советской в июне 1945-го разместили группу войск СССР, которая пробыла там вплоть до 1994 года. В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачёв подписали договор, который предусматривал вывод из страны всех советских солдат. Исполняла соглашение уже Россия. Последние советские подразделения покинули Германию 31 августа 1994 года.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что единственным виновником начала Второй мировой войны является Третий рейх. МИД Польши назвал упрощением его слова и напомнил о пакте Молотова — Риббентропа.