Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

По мнению журналистов, к середине 1980-х годов благодарность освободителям от фашизма в Восточной Германии являлась просто навязанным ритуалом.

Немецкий телеканал MDR показал сюжет о взаимоотношениях между СССР и ГДР после Второй мировой войны. В материале под названием "Россия: поздняя любовь восточных немцев" журналисты заявили, что немцы считали находившихся в республике советских солдат оккупантами вплоть до их ухода.

Автор отмечает, что к середине 1980-х годов благодарность освободителям от фашизма в Восточной Германии редко была чем-то большим, чем просто навязанный ритуал, а германско-советская дружба поддерживалась лишь на формальном и обезличенном уровне.

— Русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их военные учения, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жёны офицеров, которые с утра скупали всё в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта, — говорится в материале.

При этом общая история создала между бывшим ГДР и нынешней Россией особые отношения. Историк из Университета Галле-Виттенберг Зильке Сатюков объясняет, что у восточных немцев и граждан бывшего СССР есть множество сходств и общих воспоминаний. Именно в силу этой исторической памяти сейчас восточные немцы выступают за улучшение отношений с Россией.

После Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны: советскую, американскую, британскую и французскую. В советской в июне 1945-го разместили группу войск СССР, которая пробыла там вплоть до 1994 года. В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачёв подписали договор, который предусматривал вывод из страны всех советских солдат. Исполняла соглашение уже Россия. Последние советские подразделения покинули Германию 31 августа 1994 года.