Чипирование и зловещие компьютеры. Генпрокуратура опровергла новые фейки о коронавирусе

Генпрокуратура России опровергла распространяемые в Северной Осетии слухи, что коронавирус создан для "чипирования" людей и "сокращения населения планеты". Ведомство потребовало ограничить доступ к ресурсам, на которых размещены данные фейки.

В одной из видеозаписей пандемия, которая унесла сотни тысяч жизней во всём мире, называется спецоперацией для чипирования людей. Автор другой поддерживает предыдущую версию и обрисовывает ещё более фантастический сценарий. По его версии, "спектакль" организовали мегакрупные международные компании, которые якобы хотят управлять людьми с помощью компьютеров.

— В вышеуказанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и безопасности, — предупредили в Генпрокуратуре.

Регулятор уже обратился в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к указанным публикациям.