Почти две трети россиян выразили готовность привиться от коронавируса

В случае появления действенной и проверенной вакцины от коронавирусной инфекции пройти вакцинацию от этого заболевания готовы почти две трети россиян. В то же время 70% респондентов отметили, что для них важно, чтобы подобная вакцинация проходила в добровольном порядке. 21% опрошенных настаивает на всеобщей обязательной вакцинации. Такие данные опросов приводит Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

— Более половины россиян потенциально заинтересованы в прохождении вакцинации: 59% отмечают, что при появлении вакцины с доказанной эффективностью точно или скорее всего сделали бы прививку против коронавируса себе либо членам семьи. При этом каждый четвёртый высказал крайнюю степень уверенности в том, что сделал бы такую прививку (26%), — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Отмечается, что больше всего сторонников вакцинации среди мужчин — 63%. Притом из них активнее всего за эту позицию выступают молодые люди до 24 лет и пожилые граждане старше 60 лет. Среди этих же граждан более трети ранее проходили вакцинацию от гриппа. Противниками вакцинации выступили около трети респондентов — 35%, большую часть из которых составляет возрастная группа 25–44 лет.

Почти половина опрошенных — 47% — высказались в пользу вакцины отечественного производителя. 12% участников опроса хотели бы вакцинироваться только иностранным препаратом. Для 37% нет разницы, чьего производства вакцина.

Как уточнили во ВЦИОМе, опрос проводился 13 мая 2020 года методом телефонного интервью на всей территории России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.