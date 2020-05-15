По 75 долларов в честь юбилея. Почему Лукашенко опять недоволен российскими ценами на газ

Александр Лукашенко заявил, что Россия поставляет газ в Белоруссию по цене выше, чем для стран Европы, добавив, что сегодня европейская цена на газ равняется 65–68 долларам за 1000 кубических метров газа, в то время как для республики она составляет 127 долларов. Президент Белоруссии считает недопустимым, чтобы в годовщину 75-летия Победы в Великой Отечественной войне цена на газ для Белоруссии была выше, чем цена на газ для Германии.

Политолог Алексей Мартынов полагает, что Александр Лукашенко заблуждается в своей оценке, а говоря это публично, вводит в заблуждение белорусских граждан, не показывая им полноты ситуации.

— Ясно, что это неправда, для Белоруссии в целом цена ниже и определяется она по формуле, которая привязана к целому ряду факторов. Вообще, Лукашенко любит поднимать это тему. Его мечта — добиться цены на газ для Белоруссии, как для Смоленской области. Последний раз ему Путин пояснил, что в Белоруссии тогда будет цена, как в Смоленске, когда республика сама станет областью России. Но в целом благодаря понижающим коэффициентам цена в Белоруссии где-то в 2–2,5 раза ниже, чем в Германии, — отметил Мартынов.

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев отметил, что Александр Лукашенко ведёт себя по-иждивенчески, но рационально и расчётливо, однако в настоящий момент он сам себя переиграл.

— Не секрет, что Александр Григорьевич хочет получать газ по смоленской цене. Однако он забывает о том, что Смоленску цена дотируется, то есть фактически Лукашенко прямо говорит, чтобы его экономику дотировали, в обмен на это он не предлагает, по сути, ничего. Более того, он даже проводит антироссийскую политику, за наши, в общем-то, деньги. Проблема заключается в том, что в том году, когда мы договаривались о цене на газ, цена в 127 долларов вполне устраивала Белоруссию, она была ниже мировых цен. Но случился экономический кризис, и так вышло, что формулы, по которым заключали с нами контракт другие страны, оказались выгоднее, и Лукашенко просит всё отыграть. Получится ли у него? Сказать сложно, предыдущий опыт показывает, что он всегда умел продавливать "Газпром" на понижение цены, — подчеркнул Суздальцев.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян пояснил, что поставки на газ действительно зависят как от составленной формулы, так и от ряда обстоятельств.

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— Факторов довольно много. Германия, несомненно, покупает больше, чем Белоруссия. В контракте нет точной цены, газ продаётся относительно ряда биржевых индексов на нефть, поэтому составляется формула, по которой и идёт образование цены. Плюс ко всему после начала кризиса "Газпром" пересматривал договоры с европейскими потребителями, а с Белоруссией, видимо, нет. Отмечу, что такие вот войны за газ — это последствия того, что между нашими странами не налажены интеграционные процессы. Дело в том, что Александр Григорьевич полагает, что интеграция — это передача ему экономических преференций от России в обмен на хорошее отношение, чего, безусловно, недостаточно, — отметил Мирзаян.

По словам политолога, любая интеграция приходит к такому состоянию, что страны-участницы начинают делегировать свой суверенитет неким наднациональным органам. Лукашенко же не без оснований полагает, что в таких условиях слово России будет весить больше, и фактически он перестанет быть единоличным главой Республики Беларусь. У России возникают вопросы. Каждый скидочный доллар для Белоруссии — это доллар, который не поступает в бюджет России, то есть его не получают граждане страны. Может быть, они и согласны его не получить, но задают вопрос: "Ради чего?". На этот вопрос у белорусского руководства внятного ответа нет.