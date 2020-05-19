"Старый друг лучше новых двух". Додон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе саммита лидеров ЕАЭС поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с коронавирусом.

В Молдавии число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 6,1 тысячи. С 16 мая власти страны ввели чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее Додон уже заявлял, что Россия и Китай стали первыми странами, которые пришли на помощь Молдавии в борьбе с эпидемией.