Ежедневно тысячи москвичей с коронавирусом и ОРВИ пытаются оформить пропуска

В Москве каждый день около трёх тысяч жителей с подтверждённым коронавирусом или симптомами ОРВИ пытаются оформить пропуск для поездок по городу. Каждая такая попытка пресекается.

— Каждый из них, выходя на улицу, может заражать десятки человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина осуществляется комплексом технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан, — заявил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, его слова приводятся на официальном портале мэра столицы.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируют при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг", которым обязаны пользоваться пациенты с диагнозом "коронавирус" или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.