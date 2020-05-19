Ежедневно тысячи москвичей с коронавирусом и ОРВИ пытаются оформить пропуска

В Москве каждый день около трёх тысяч жителей с подтверждённым коронавирусом или симптомами ОРВИ пытаются оформить пропуск для поездок по городу. Каждая такая попытка пресекается.
— Каждый из них, выходя на улицу, может заражать десятки человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина осуществляется комплексом технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан, — заявил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, его слова приводятся на официальном портале мэра столицы.
Соблюдение режима изоляции в Москве контролируют при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг", которым обязаны пользоваться пациенты с диагнозом "коронавирус" или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.
Коронавирус: Главное
Ранее Лайф сообщал, что в Москве отменили штрафы водителям, которые случайно ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что в настоящий момент количество таких нарушений составляет лишь 3% от общего потока, а у городских властей нет цели собрать как можно больше штрафов.