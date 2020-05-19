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Ежедневно тысячи москвичей с коронавирусом и ОРВИ пытаются оформить пропуска

Специальные технические средства позволяют мгновенно получать сигнал о таких нарушениях.

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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве каждый день около трёх тысяч жителей с подтверждённым коронавирусом или симптомами ОРВИ пытаются оформить пропуск для поездок по городу. Каждая такая попытка пресекается.

Каждый из них, выходя на улицу, может заражать десятки человек. Поэтому контроль за соблюдением карантина осуществляется комплексом технических средств, которые позволяют мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан, — заявил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, его слова приводятся на официальном портале мэра столицы.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируют при помощи технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг", которым обязаны пользоваться пациенты с диагнозом "коронавирус" или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве отменили штрафы водителям, которые случайно ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что в настоящий момент количество таких нарушений составляет лишь 3% от общего потока, а у городских властей нет цели собрать как можно больше штрафов.

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