Напавшего на прохожего "неадекватного" медведя застрелили под Ярославлем

Медведя, который прошлой ночью напал на прохожего в Ярославле, убили в лесу близ города. Об этом сообщили в Департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

— Выход дикого зверя в город и нападение на человека без видимых причин уже само по себе неестественно для животного, возможно, имеет место заражение бешенством. Поэтому было принято решение применить оружие и отправить пробы, взятые у животного, на экспертизу на предмет наличия заражения бешенством, — рассказал зампредседателя Комитета охраны и использования животного мира департамента Владимир Сафонов.

В ведомстве добавили, что после нападения на человека за медведем установили слежку. Инспекторы вели наблюдение в течение 15 часов, однако животное не уходило вглубь леса и оставалось на опасно близком расстоянии от города. Специалисты пришли к выводу, что поведение косолапого не является адекватным, а риск его возвращения в населённый пункт остаётся высок, поэтому решили его ликвидировать.