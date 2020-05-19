НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Напавшего на прохожего "неадекватного" медведя застрелили под Ярославлем

Специалисты охраны природы пришли к выводу, что животное может представлять угрозу.

695
Post cover

Фото © Pixabay

Медведя, который прошлой ночью напал на прохожего в Ярославле, убили в лесу близ города. Об этом сообщили в Департаменте охраны окружающей среды и природопользования региона.

Выход дикого зверя в город и нападение на человека без видимых причин уже само по себе неестественно для животного, возможно, имеет место заражение бешенством. Поэтому было принято решение применить оружие и отправить пробы, взятые у животного, на экспертизу на предмет наличия заражения бешенством,рассказал зампредседателя Комитета охраны и использования животного мира департамента Владимир Сафонов.

В ведомстве добавили, что после нападения на человека за медведем установили слежку. Инспекторы вели наблюдение в течение 15 часов, однако животное не уходило вглубь леса и оставалось на опасно близком расстоянии от города. Специалисты пришли к выводу, что поведение косолапого не является адекватным, а риск его возвращения в населённый пункт остаётся высок, поэтому решили его ликвидировать.

Напомним, медведь напал на человека в спальном районе Ярославля в ночь на 18 мая. Спас мужчину от зубов хищника таксист, чей автомобиль был припаркован поблизости. Водитель не растерялся, включил фары и начал сигналить, чем напугал животное.

Выбор редакции

Loading...