Регионам рекомендовали начать работу детских лагерей с июля

В этом году планируют начать работу около 33 тысяч организаций детского отдыха. Но до пандемии коронавируса к летнему сезону готовилось более 45 тысяч. Об этом рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.

— С учётом сложившейся ситуации готовы будут к открытию в этом году только 33 тысячи 347 организаций. Из них 2214 — стационарные загородные организации, — заявила она во время заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.

По её словам, в бюджетах субъектов выделено около 40 миллиардов рублей на организацию детского отдыха. Минпросвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля. Но субъекты вправе сами принимать решения о старте, учитывая санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.