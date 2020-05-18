Эксперт допустил подорожание медстраховки для зарубежных поездок из-за коронавируса

Коронавирус пока не выносился в отдельную категорию заболеваний, при которых не оказывается страховая помощь при выезде за границу. В России пока нет проблем выплатами гражданам, которых болезнь застала за рубежом. Об этом рассказал Лайфу президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов.

— Более того, часть людей, которые находились за границей, могли одни из первых приобрести отдельную программу страхования от "Альфа-Страхования" по коронавирусу. Мы же знаем, что далеко не все сразу вернулись из других стран. И эта программа позволяла осуществлять защиту и выплаты при такой необходимости, — отметил он.

При этом Кузнецов также допустил: с учётом того, что лечение может быть дорогим, компаниям придётся повышать стоимость страховки. Но и сумма компенсации для граждан при этом должна вырасти. Насколько она увеличится, ещё никто не знает.

— Наверное, мы не можем с вами исключить, что кто-то оставит это (коронавирус. — Прим. ред.) в исключениях, но я думаю, что это будет настолько неконкурентноспособное предложение, что оно просто будет мало востребовано, — полагает Кузнецов.