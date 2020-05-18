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Эксперт допустил подорожание медстраховки для зарубежных поездок из-за коронавируса

О каких именно суммах идёт речь, пока не понятно. Статистики по подобным случаям ещё мало.

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Фото © Pixabay

Коронавирус пока не выносился в отдельную категорию заболеваний, при которых не оказывается страховая помощь при выезде за границу. В России пока нет проблем выплатами гражданам, которых болезнь застала за рубежом. Об этом рассказал Лайфу президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Более того, часть людей, которые находились за границей, могли одни из первых приобрести отдельную программу страхования от "Альфа-Страхования" по коронавирусу. Мы же знаем, что далеко не все сразу вернулись из других стран. И эта программа позволяла осуществлять защиту и выплаты при такой необходимости, — отметил он.

При этом Кузнецов также допустил: с учётом того, что лечение может быть дорогим, компаниям придётся повышать стоимость страховки. Но и сумма компенсации для граждан при этом должна вырасти. Насколько она увеличится, ещё никто не знает.

Наверное, мы не можем с вами исключить, что кто-то оставит это (коронавирус. — Прим. ред.) в исключениях, но я думаю, что это будет настолько неконкурентноспособное предложение, что оно просто будет мало востребовано, — полагает Кузнецов.

Ранее Лайф сообщал, что Турция откроет границы для иностранных туристов, в том числе россиян, 20 мая. Первые поездки предполагают не пляжный отдых, а оздоровительный. Но россияне вряд ли смогут в ближайшее время посетить страну, так как границы РФ остаются закрытыми.

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