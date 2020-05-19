Вирусолог оценил шансы на эффективность американской вакцины, протестированной на людях

Если вакцина американской биотехнологической компании Moderna была разработана на основе какой-то другой вакцины, то нет ничего странного в том, что препарат создали в такие короткие сроки, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако он уверен, что создание вакцины — это лишь половина пути.

— Когда они получат разрешение на гражданский оборот этой вакцины, тогда можно будет сказать, что у них вакцина есть. А когда они ещё её произведут в количестве, достаточном, чтобы обеспечить число жителей этой страны, тогда совсем будет хорошо. И, может быть, это займёт не один год, — отметил специалист в беседе с НСН.

По его мнению, даже если производством препарата займутся все производители вакцин мира, для иммунизации населения земного шара потребуется несколько лет. Эпидемиолог также напомнил, что Россия тоже ведёт разработку вакцины, клинические испытания которой должны начаться уже через месяц.